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Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания - РИА Новости, 05.04.2022
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:06
2022-04-05T16:59
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин."За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
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владимир путин, россия, экономика
16:06 05.04.2022 (обновлено: 16:59 05.04.2022)
 
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания

Путин: российский рынок обеспечен своими продуктами питания по основным направлениям

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:04
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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