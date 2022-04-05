https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания - РИА Новости, 05.04.2022
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:06
2022-04-05T16:06
2022-04-05T16:59
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин."За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
16:06 05.04.2022 (обновлено: 16:59 05.04.2022)
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Путин: российский рынок обеспечен своими продуктами питания по основным направлениям