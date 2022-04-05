https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html

Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания

Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания - РИА Новости, 05.04.2022

Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания

Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:06

2022-04-05T16:06

2022-04-05T16:59

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин."За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.

https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика