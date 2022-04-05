https://ria.ru/20220405/prizyv-1781944762.html

ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права

ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права - РИА Новости, 05.04.2022

ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права

ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:33

2022-04-05T17:33

2022-04-05T18:07

обострение ситуации в днр и лнр

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розмари дикарло

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ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Мы… обеспокоены тревожными видеороликами, демонстрирующими жестокое обращение с военнопленными с обеих сторон. Со всеми военнопленными необходимо обращаться с достоинством и при полном уважении их прав в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала ДиКарло.Замгенсека также заявила, что по состоянию на 30 марта УВКПЧ задокументировало произвольное задержание и возможное насильственное исчезновение 22 журналистов и представителей гражданского общества в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях."Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно удерживаемых лиц, включая журналистов, местных чиновников, активистов гражданского общества и других", - указала ДиКарло.Также по состоянию на 30 марта УВКПЧ зафиксировало смерть семи журналистов и работников СМИ с начала боевых действий, указала она.

https://ria.ru/20220405/oon-1781943826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, оон, запорожская область, розмари дикарло