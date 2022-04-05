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ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/prizyv-1781944762.html
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права - РИА Новости, 05.04.2022
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права
ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:33
2022-04-05T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оон
запорожская область
розмари дикарло
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ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Мы… обеспокоены тревожными видеороликами, демонстрирующими жестокое обращение с военнопленными с обеих сторон. Со всеми военнопленными необходимо обращаться с достоинством и при полном уважении их прав в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала ДиКарло.Замгенсека также заявила, что по состоянию на 30 марта УВКПЧ задокументировало произвольное задержание и возможное насильственное исчезновение 22 журналистов и представителей гражданского общества в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях."Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно удерживаемых лиц, включая журналистов, местных чиновников, активистов гражданского общества и других", - указала ДиКарло.Также по состоянию на 30 марта УВКПЧ зафиксировало смерть семи журналистов и работников СМИ с начала боевых действий, указала она.
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в мире, украина, оон, запорожская область, розмари дикарло
17:33 05.04.2022 (обновлено: 18:07 05.04.2022)
 
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права

ООН призвала освободить задержанных на Украине журналистов и достойно относиться к пленным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе. Архивное фото
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ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы… обеспокоены тревожными видеороликами, демонстрирующими жестокое обращение с военнопленными с обеих сторон. Со всеми военнопленными необходимо обращаться с достоинством и при полном уважении их прав в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала ДиКарло.
Замгенсека также заявила, что по состоянию на 30 марта УВКПЧ задокументировало произвольное задержание и возможное насильственное исчезновение 22 журналистов и представителей гражданского общества в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.
"Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно удерживаемых лиц, включая журналистов, местных чиновников, активистов гражданского общества и других", - указала ДиКарло.
Также по состоянию на 30 марта УВКПЧ зафиксировало смерть семи журналистов и работников СМИ с начала боевых действий, указала она.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаООНЗапорожская областьРозмари ДиКарло
 
 
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