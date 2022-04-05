17:33 05.04.2022 (обновлено: 18:07 05.04.2022)
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права
ООН призвала освободить задержанных на Украине журналистов и достойно относиться к пленным
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе. Архивное фото
ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН призывает соблюдать права и достойно относиться ко всем пленным на Украине, освободить всех задержанных журналистов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы… обеспокоены тревожными видеороликами, демонстрирующими жестокое обращение с военнопленными с обеих сторон. Со всеми военнопленными необходимо обращаться с достоинством и при полном уважении их прав в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала ДиКарло.
Замгенсека также заявила, что по состоянию на 30 марта УВКПЧ задокументировало произвольное задержание и возможное насильственное исчезновение 22 журналистов и представителей гражданского общества в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.
"Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно удерживаемых лиц, включая журналистов, местных чиновников, активистов гражданского общества и других", - указала ДиКарло.
Также по состоянию на 30 марта УВКПЧ зафиксировало смерть семи журналистов и работников СМИ с начала боевых действий, указала она.