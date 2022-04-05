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Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
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Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине
Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:44
2022-04-05T07:41
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине.По его словам, "данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине". Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы. "Они (вбросы - ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул Полянский.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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россия, украина, в мире
03:44 05.04.2022 (обновлено: 07:41 05.04.2022)
 
Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

Зампостпреда при ООН Полянский опроверг вероятность применения ядерного оружия на Украине

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине.

"Вопреки прозвучавшим сегодня измышлениям задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал он на заседании комиссии ООН по разоружению.

По его словам, "данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине". Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.
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"Они (вбросы - ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул Полянский.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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