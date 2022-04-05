03:44 05.04.2022 (обновлено: 07:41 05.04.2022)
Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине
Зампостпреда при ООН Полянский опроверг вероятность применения ядерного оружия на Украине
© Министерство обороны РФ
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"
ООН, 5 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине.
"Вопреки прозвучавшим сегодня измышлениям задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал он на заседании комиссии ООН по разоружению.
По его словам, "данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине". Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.
"Они (вбросы - ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул Полянский.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".