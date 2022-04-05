https://ria.ru/20220405/primenenie-1781805580.html

Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:44

2022-04-05T03:44

2022-04-05T07:41

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения ядерного оружия на Украине.По его словам, "данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине". Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы. "Они (вбросы - ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул Полянский.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире