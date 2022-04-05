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Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир" - РИА Новости, 05.04.2022
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Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир" - РИА Новости, 05.04.2022
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Ковипир", следует из данных государственного реестра лекарственных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:35
2022-04-05T12:46
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Ковипир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование: Ковипир. Дата государственной регистрации: 04.04.2022", - указано в реестре.В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир". Минздрав РФ в конце марта зарегистрировал еще один средство на основе молнупиравира "Лагеврио".
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общество, коронавирус covid-19, россия
12:35 05.04.2022 (обновлено: 12:46 05.04.2022)
 
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир" на основе молнупиравира

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Ковипир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Торговое наименование: Ковипир. Дата государственной регистрации: 04.04.2022", - указано в реестре.
Реанимационное отделение в госпитале - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 17:29Распространение коронавируса
В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу
В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир". Минздрав РФ в конце марта зарегистрировал еще один средство на основе молнупиравира "Лагеврио".
 
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