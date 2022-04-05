https://ria.ru/20220405/preparat-1781862924.html

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир" - РИА Новости, 05.04.2022

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Ковипир", следует из данных государственного реестра лекарственных... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:35

2022-04-05T12:35

2022-04-05T12:46

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Ковипир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование: Ковипир. Дата государственной регистрации: 04.04.2022", - указано в реестре.В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир". Минздрав РФ в конце марта зарегистрировал еще один средство на основе молнупиравира "Лагеврио".

https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781746191.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия