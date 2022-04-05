https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781810172.html

Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022

Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:42

2022-04-05T06:42

2022-04-05T06:42

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в заграничную поездку, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны.Кроме того, 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, а еще 2% граждан намерены поехать в горы."Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - указали в сервисе.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия