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Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
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Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники
Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:42
2022-04-05T06:42
туризм
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россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в заграничную поездку, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны.Кроме того, 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, а еще 2% граждан намерены поехать в горы."Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - указали в сервисе.
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новости - туризм, россия
06:42 05.04.2022
 
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Опрос "Туту.ру": 62 процента россиян планируют провести майские праздники на даче или дома

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина на дачном участке
Женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина на дачном участке
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в заграничную поездку, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных - 41%, будут проводить время на даче или в деревне. Еще 21% планируют отдыхать дома на диване. Отметим, что это традиционно одни из самых популярных вариантов, судя по ежегодным опросам", - сказали специалисты, опросившие 1,8 тысячи россиян.
Согласно исследованию, отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны.
Кроме того, 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, а еще 2% граждан намерены поехать в горы.
"Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - указали в сервисе.
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