https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781810172.html
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники - РИА Новости, 05.04.2022
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники
Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:42
2022-04-05T06:42
2022-04-05T06:42
туризм
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778026716_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_467ea618c8f88ce5dd59800c314908a9.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в заграничную поездку, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны.Кроме того, 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, а еще 2% граждан намерены поехать в горы."Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - указали в сервисе.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778026716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0999ea872600116b45d2509ad03cf8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия
Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники
Опрос "Туту.ру": 62 процента россиян планируют провести майские праздники на даче или дома
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян - 62% - планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома, при этом только 6% граждан собираются отправиться в заграничную поездку, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных - 41%, будут проводить время на даче или в деревне. Еще 21% планируют отдыхать дома на диване. Отметим, что это традиционно одни из самых популярных вариантов, судя по ежегодным опросам", - сказали специалисты, опросившие 1,8 тысячи россиян.
Согласно исследованию, отдыхать у морского побережья в России
в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны.
Кроме того, 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, а еще 2% граждан намерены поехать в горы.
"Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - указали в сервисе.