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Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом - РИА Новости, 05.04.2022
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Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом
Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом - РИА Новости, 05.04.2022
Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом
Массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада, им поступают угрозы, отказывают в обучении и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:29
2022-04-05T12:29
общество
россия
московское бюро по правам человека
александр брод
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада, им поступают угрозы, отказывают в обучении и лечении за рубежом, россиянам блокируют счета и даже отказывают в ресторанном обслуживании, имеют место попытки отменить российскую культуру и переписать историю, рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Запад отреагировал на действия России по защите народа Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины агрессивной антироссийской риторикой, жестким режимом санкций и запретов в отношении российских политиков и бизнесменов, предприятий финансово-экономического сектора, российских СМИ. Усилились потоки лживой пропаганды, выставляющей Россию как страну-агрессора. Следствием радикальной политики Запада стало массовое нарушение прав россиян за рубежом, имеющее беспрецедентный характер", - говорится в докладе Московского бюро по правам человека, который представлен в ходе круглого стола о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, представленном в пресс-центре МИА Россия сегодня.Так, чаще фиксируются запреты, оскорбления и преследования россиян на бытовом уровне, а также нападения с причинением телесных повреждений. Среди примеров нарушения прав россиян правозащитник назвал отказ в лечении за рубежом российских детей, их избиении в школах, порча имущества, угрозы и записки, которые подбрасываются в почтовые ящики с призывами "паковать чемоданы", отказ в посадке россиян на рейсы и даже в обслуживании в ресторане. Кроме того ряд организаций вводят "экономическую" дискриминацию, запрещая открывать банковский счет или выдавать деньги россиян, следует из доклада."Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей: унижение, психологическое давление, создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений. При том, что некоторые зарубежные политики и чиновники стали активнее осуждать проявления дискриминации русскоязычных, правоохранители зачастую бездействуют, что порождает синдром безнаказанности", - добавил Брод."Немец, уроженец Омска, ныне проживающий в Кельне, подтверждает факты сомнительных приемов воспитания в школах Германии: "Учительница в начальной школе попросила русского ребенка встать перед всем классом и публично дистанцироваться от политики Путина", - приводится пример из доклада.Отдельно правозащитник коснулся запрета российской культуры, запрета участие в международных конкурсах и соревнованиях и преследования в отношении деятелей российской культуры и спортсменов."Эти действия несовместимы с представлениями о демократическом и цивилизованном обществе", - подчеркнул он в докладе.При этом ведутся попытки переписать историю, "отменить" Победу в Великой Отечественной войне и создать условия для реабилитации нацизма, которые сопровождаются регулярными актами вандализма в отношении мемориалов и памятников, пояснили уточняется в представленных материалах.
https://ria.ru/20220404/rusofobiya-1781730843.html
https://ria.ru/20220404/ugrozy-1781766263.html
https://ria.ru/20220404/napadenie-1781628808.html
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общество, россия, московское бюро по правам человека, александр брод
12:29 05.04.2022
 
Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом

Правозащитник Брод: нарушение прав россиян за рубежом стало следствием политики Запада

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада, им поступают угрозы, отказывают в обучении и лечении за рубежом, россиянам блокируют счета и даже отказывают в ресторанном обслуживании, имеют место попытки отменить российскую культуру и переписать историю, рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Запад отреагировал на действия России по защите народа Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины агрессивной антироссийской риторикой, жестким режимом санкций и запретов в отношении российских политиков и бизнесменов, предприятий финансово-экономического сектора, российских СМИ. Усилились потоки лживой пропаганды, выставляющей Россию как страну-агрессора. Следствием радикальной политики Запада стало массовое нарушение прав россиян за рубежом, имеющее беспрецедентный характер", - говорится в докладе Московского бюро по правам человека, который представлен в ходе круглого стола о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, представленном в пресс-центре МИА Россия сегодня.
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Так, чаще фиксируются запреты, оскорбления и преследования россиян на бытовом уровне, а также нападения с причинением телесных повреждений. Среди примеров нарушения прав россиян правозащитник назвал отказ в лечении за рубежом российских детей, их избиении в школах, порча имущества, угрозы и записки, которые подбрасываются в почтовые ящики с призывами "паковать чемоданы", отказ в посадке россиян на рейсы и даже в обслуживании в ресторане. Кроме того ряд организаций вводят "экономическую" дискриминацию, запрещая открывать банковский счет или выдавать деньги россиян, следует из доклада.
"Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей: унижение, психологическое давление, создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений. При том, что некоторые зарубежные политики и чиновники стали активнее осуждать проявления дискриминации русскоязычных, правоохранители зачастую бездействуют, что порождает синдром безнаказанности", - добавил Брод.
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"Немец, уроженец Омска, ныне проживающий в Кельне, подтверждает факты сомнительных приемов воспитания в школах Германии: "Учительница в начальной школе попросила русского ребенка встать перед всем классом и публично дистанцироваться от политики Путина", - приводится пример из доклада.
Отдельно правозащитник коснулся запрета российской культуры, запрета участие в международных конкурсах и соревнованиях и преследования в отношении деятелей российской культуры и спортсменов.
"Эти действия несовместимы с представлениями о демократическом и цивилизованном обществе", - подчеркнул он в докладе.
При этом ведутся попытки переписать историю, "отменить" Победу в Великой Отечественной войне и создать условия для реабилитации нацизма, которые сопровождаются регулярными актами вандализма в отношении мемориалов и памятников, пояснили уточняется в представленных материалах.
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