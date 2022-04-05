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Германия одобрила оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/postavki-1781945903.html
Германия одобрила оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро
Германия одобрила оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро - РИА Новости, 05.04.2022
Германия одобрила оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро
Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 миллионов евро, сообщает Министерство экономики страны. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:37
2022-04-05T23:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
нидерланды
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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 миллионов евро, сообщает Министерство экономики страны.Это предварительные данные министерства в рамках отчетности по контролю за экспортом вооружений. По его данным, в целом за первый квартал были одобрены поставки вооружений на сумму 2,88 миллиарда евро, из них 2,17 миллиарда — оборонной продукции и 713 миллионов — прочей продукции оборонной промышленности. В прошлом году за аналогичный период одобрены поставки лишь на 981 миллион евро. В министерстве объясняют такой рост тем, чтобы были одобрены рассчитанные на несколько лет масштабные поставки в Нидерланды, их доля в общей сумме одобренных сделок составляет 62%."Также находит свое отражение в данных по первому кварталу предоставленная Украине помощь в силу российской наступательной войны. Для обороны Украины были согласованы поставки в размере примерно 186 миллионов евро", — говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/chekhiya-1781935877.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, нидерланды, германия
17:37 05.04.2022 (обновлено: 23:14 05.04.2022)
 
Германия одобрила оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро

Правительство Германии одобрило оборонные поставки Украине на 186 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 миллионов евро, сообщает Министерство экономики страны.
Это предварительные данные министерства в рамках отчетности по контролю за экспортом вооружений. По его данным, в целом за первый квартал были одобрены поставки вооружений на сумму 2,88 миллиарда евро, из них 2,17 миллиарда — оборонной продукции и 713 миллионов — прочей продукции оборонной промышленности. В прошлом году за аналогичный период одобрены поставки лишь на 981 миллион евро. В министерстве объясняют такой рост тем, чтобы были одобрены рассчитанные на несколько лет масштабные поставки в Нидерланды, их доля в общей сумме одобренных сделок составляет 62%.
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"Также находит свое отражение в данных по первому кварталу предоставленная Украине помощь в силу российской наступательной войны. Для обороны Украины были согласованы поставки в размере примерно 186 миллионов евро", — говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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