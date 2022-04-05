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CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 05.04.2022
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CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву
CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 05.04.2022
CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву
Телеканал CNN утверждает, что двухпартийная группа конгрессменов США на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала президента Джо Байдена РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:54
2022-04-05T03:00
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что двухпартийная группа конгрессменов США на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала президента Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений.Как следует из письменного обращения к главе государства, с которым удалось ознакомиться телеканалу, данный перечень вооружений включает в себя ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, противокорабельные ракеты, а также истребители.Запрос конгрессменов, по их собственному утверждению, основан на "списке пожеланий", который официальный Киев якобы передал Белому дому на минувшей неделе. В данном документе, как отмечается, перечислены "17 областей, в которых Украине требуется дополнительная помощь" со стороны США.Американские законодатели среди прочего просят Байдена нарастить поставки Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотников большой дальности. Последние, как утверждается, необходимые Киеву "для более успешного нарушения российских линий снабжения и противодействия ее осаде".США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной военной помощи Украине. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении Киеву рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/germaniya-1781583370.html
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в мире, россия, сша
02:54 05.04.2022 (обновлено: 03:00 05.04.2022)
 
CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву

CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить и без того рекордные поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкАмериканский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что двухпартийная группа конгрессменов США на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала президента Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений.
Как следует из письменного обращения к главе государства, с которым удалось ознакомиться телеканалу, данный перечень вооружений включает в себя ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, противокорабельные ракеты, а также истребители.
Запрос конгрессменов, по их собственному утверждению, основан на "списке пожеланий", который официальный Киев якобы передал Белому дому на минувшей неделе. В данном документе, как отмечается, перечислены "17 областей, в которых Украине требуется дополнительная помощь" со стороны США.
Американские законодатели среди прочего просят Байдена нарастить поставки Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотников большой дальности. Последние, как утверждается, необходимые Киеву "для более успешного нарушения российских линий снабжения и противодействия ее осаде".
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 23:28
Министр обороны ФРГ заявила о постоянных поставках оружия Украине
США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной военной помощи Украине. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении Киеву рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.
В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 09:34
В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов
 
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