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В Германии сделали "замечание" украинскому послу - РИА Новости, 05.04.2022
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В Германии сделали "замечание" украинскому послу
В Германии сделали "замечание" украинскому послу - РИА Новости, 05.04.2022
В Германии сделали "замечание" украинскому послу
Посол Украины в Германии Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Берлина, пишет Junge Welt. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:56
2022-04-05T22:43
в мире
россия
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Берлина, пишет Junge Welt."Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения", — отмечается в материале.Автор статьи заявил, что украинский посол заслужил высылку из страны после того, как раскритиковал президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.Однако, по словам журналиста, в Киеве показали, как можно достичь такого результата иным путем: так, например, украинский президент Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии, потому что "не достигли никаких результатов в том, чтобы склонить страны своего пребывания к поставкам оружия на Украину".По словам журналиста, если оскорбления не прекратятся, то нужно просто перестать поставлять оружие на Украину, тогда "проблема Мельника" решится сама.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781547183.html
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в мире, россия, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина
16:56 05.04.2022 (обновлено: 22:43 05.04.2022)
 
В Германии сделали "замечание" украинскому послу

Junge Welt: посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Берлина

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник игнорирует правила дипломатического поведения и открыто вмешивается во внутренние дела Берлина, пишет Junge Welt.
"Мельнику не мешало бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия на протяжении нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения", — отмечается в материале.
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Автор статьи заявил, что украинский посол заслужил высылку из страны после того, как раскритиковал президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за его контакты с Россией.
Однако, по словам журналиста, в Киеве показали, как можно достичь такого результата иным путем: так, например, украинский президент Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии, потому что "не достигли никаких результатов в том, чтобы склонить страны своего пребывания к поставкам оружия на Украину".
По словам журналиста, если оскорбления не прекратятся, то нужно просто перестать поставлять оружие на Украину, тогда "проблема Мельника" решится сама.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
 
В миреРоссияФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраина
 
 
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