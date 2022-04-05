МИД Эстонии заявил, что российский посол пока остается в стране
Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что российский посол пока остается в стране
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр - РИА Новости. Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что российский посол, высылки которого потребовал ряд эстонских депутатов, "пока остается в стране", "мы так решили".
Ранее 11 депутатов парламента Эстонии призвали МИД к высылке из страны посла России.
Вольмер напомнил, что на прошлой неделе власти Эстонии уже выслали трех российских дипломатов.
"Поэтому сейчас мы решили, что наш посол остается в Москве, а российский посол остается здесь. В будущем все возможно, но пока мы так решили", - заявил во вторник Вольмер порталу эстонского телерадиовещания ERR.
По его словам, Эстония помогает Украине военными и гуманитарными средствами, "мы изолируем Россию от всех международных престижных позиций". "Эстония предпринимает более эффективные шаги, чем высылка посла России", - добавил Вольмер.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".