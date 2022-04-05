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МИД Эстонии заявил, что российский посол пока остается в стране

МИД Эстонии заявил, что российский посол пока остается в стране - РИА Новости, 05.04.2022

МИД Эстонии заявил, что российский посол пока остается в стране

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что российский посол, высылки которого потребовал ряд эстонских депутатов, "пока остается в стране", "мы так... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:43

2022-04-05T12:43

2022-04-05T12:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр - РИА Новости. Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что российский посол, высылки которого потребовал ряд эстонских депутатов, "пока остается в стране", "мы так решили".В понедельник Литва предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде. МИД Эстонии ограничился тем, что вызвал российского посла Владимира Липаева после провокации украинских радикалов в городе Буча.Ранее 11 депутатов парламента Эстонии призвали МИД к высылке из страны посла России.Вольмер напомнил, что на прошлой неделе власти Эстонии уже выслали трех российских дипломатов."Поэтому сейчас мы решили, что наш посол остается в Москве, а российский посол остается здесь. В будущем все возможно, но пока мы так решили", - заявил во вторник Вольмер порталу эстонского телерадиовещания ERR.По его словам, Эстония помогает Украине военными и гуманитарными средствами, "мы изолируем Россию от всех международных престижных позиций". "Эстония предпринимает более эффективные шаги, чем высылка посла России", - добавил Вольмер.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781747054.html

https://ria.ru/20220404/estoniya-1781721700.html

https://ria.ru/20220328/silmet-1780564244.html

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Ольга Маркова

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