https://ria.ru/20220405/poslanie-1781890292.html
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина - РИА Новости, 05.04.2022
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:17
2022-04-05T14:17
2022-04-05T14:17
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ. Дата послания пока не определена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопросы о дате послания и о том, планируется ли пригласить на него глав ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
https://ria.ru/20220316/putin-1778509759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, южная осетия
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на ежегодное послание Путина