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Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина

Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина - РИА Новости, 05.04.2022

Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина

Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:17

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ. Дата послания пока не определена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопросы о дате послания и о том, планируется ли пригласить на него глав ДНР, ЛНР и Южной Осетии.

https://ria.ru/20220316/putin-1778509759.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, южная осетия