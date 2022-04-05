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Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина - РИА Новости, 05.04.2022
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Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина - РИА Новости, 05.04.2022
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина
Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:17
2022-04-05T14:17
политика
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россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ. Дата послания пока не определена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопросы о дате послания и о том, планируется ли пригласить на него глав ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
https://ria.ru/20220316/putin-1778509759.html
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луганская народная республика
россия
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, южная осетия
14:17 05.04.2022
 
Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на послание Путина

Песков заявил, что глав зарубежных стран не приглашают на ежегодное послание Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, дата оглашения послания еще не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание президента РФ. Дата послания пока не определена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопросы о дате послания и о том, планируется ли пригласить на него глав ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
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