https://ria.ru/20220405/poshlina-1781915994.html

Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров

Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров - РИА Новости, 05.04.2022

Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров

Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:56

2022-04-05T15:56

2022-04-05T15:56

экономика

россия

туркмения

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

ммпц

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала журналистам замглавы ФТС Елена Ягодкина.Она напомнила, что с 28 марта в России уже снижены импортные пошлины на 485 видов товаров."Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных - Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства - активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты", - сказала Ягодкина на пресс-конференции в ММПЦ."На сегодня этот пакет включает порядка тысячи позиций", - уточнила она.Первый, уже вступивший в силу пакет таких послаблений, по ее словам, относился по большей части к продуктам питания, лекарственным средствам, товарам первой необходимости, а также включал сырье и комплектующие."За неделю действия этой меры – фактически она вступила в силу с 28 марта – таможенными органами было оформлено с предоставлением льгот по ввозной таможенной пошлине порядка 50 тысяч тонн товаров. Преимущественно это продукты питания, такие как картофель, морковь, капуста. География поставок тоже достаточно обширна: преимущественно это поставки из Египта, Туркмении, Ирана, Китая и Израиля", - рассказала Ягодкина.Фактическая экономия поставщиков от этой льготы, по данным ФТС, составляет порядка 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей. "На наш взгляд, это значительное финансовое послабление. От этой меры мы ожидаем организацию более стабильных и ритмичных поставок продовольствия и, как следствие, сдерживание роста цен на продукты питания для конечного потребителя", – сказала она.

https://ria.ru/20220315/poshlina-1778264052.html

https://ria.ru/20220201/poshlina-1770489186.html

россия

туркмения

китай

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, туркмения, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), ммпц, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф