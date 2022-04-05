Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров
Замглавы ФТС Ягодкина: правительство готовится снизить импортные пошлины на тысячу товаров
Дом правительства Российской Федерации
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала журналистам замглавы ФТС Елена Ягодкина.
Она напомнила, что с 28 марта в России уже снижены импортные пошлины на 485 видов товаров.
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"Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных - Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства - активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты", - сказала Ягодкина на пресс-конференции в ММПЦ.
"На сегодня этот пакет включает порядка тысячи позиций", - уточнила она.
Первый, уже вступивший в силу пакет таких послаблений, по ее словам, относился по большей части к продуктам питания, лекарственным средствам, товарам первой необходимости, а также включал сырье и комплектующие.
"За неделю действия этой меры – фактически она вступила в силу с 28 марта – таможенными органами было оформлено с предоставлением льгот по ввозной таможенной пошлине порядка 50 тысяч тонн товаров. Преимущественно это продукты питания, такие как картофель, морковь, капуста. География поставок тоже достаточно обширна: преимущественно это поставки из Египта, Туркмении, Ирана, Китая и Израиля", - рассказала Ягодкина.
Фактическая экономия поставщиков от этой льготы, по данным ФТС, составляет порядка 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей. "На наш взгляд, это значительное финансовое послабление. От этой меры мы ожидаем организацию более стабильных и ритмичных поставок продовольствия и, как следствие, сдерживание роста цен на продукты питания для конечного потребителя", – сказала она.
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