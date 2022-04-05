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Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров - РИА Новости, 05.04.2022
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Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров
Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров - РИА Новости, 05.04.2022
Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров
Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:56
2022-04-05T15:56
экономика
россия
туркмения
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
ммпц
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала журналистам замглавы ФТС Елена Ягодкина.Она напомнила, что с 28 марта в России уже снижены импортные пошлины на 485 видов товаров."Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных - Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства - активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты", - сказала Ягодкина на пресс-конференции в ММПЦ."На сегодня этот пакет включает порядка тысячи позиций", - уточнила она.Первый, уже вступивший в силу пакет таких послаблений, по ее словам, относился по большей части к продуктам питания, лекарственным средствам, товарам первой необходимости, а также включал сырье и комплектующие."За неделю действия этой меры – фактически она вступила в силу с 28 марта – таможенными органами было оформлено с предоставлением льгот по ввозной таможенной пошлине порядка 50 тысяч тонн товаров. Преимущественно это продукты питания, такие как картофель, морковь, капуста. География поставок тоже достаточно обширна: преимущественно это поставки из Египта, Туркмении, Ирана, Китая и Израиля", - рассказала Ягодкина.Фактическая экономия поставщиков от этой льготы, по данным ФТС, составляет порядка 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей. "На наш взгляд, это значительное финансовое послабление. От этой меры мы ожидаем организацию более стабильных и ритмичных поставок продовольствия и, как следствие, сдерживание роста цен на продукты питания для конечного потребителя", – сказала она.
https://ria.ru/20220315/poshlina-1778264052.html
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экономика, россия, туркмения, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), ммпц, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
15:56 05.04.2022
 
Правительство готовится снизить импортные пошлины еще на тысячу товаров

Замглавы ФТС Ягодкина: правительство готовится снизить импортные пошлины на тысячу товаров

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые решения по снижению либо обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении порядка 1 тысячи товарных позиций, рассказала журналистам замглавы ФТС Елена Ягодкина.
Она напомнила, что с 28 марта в России уже снижены импортные пошлины на 485 видов товаров.
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"Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных - Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства - активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты", - сказала Ягодкина на пресс-конференции в ММПЦ.
"На сегодня этот пакет включает порядка тысячи позиций", - уточнила она.
Первый, уже вступивший в силу пакет таких послаблений, по ее словам, относился по большей части к продуктам питания, лекарственным средствам, товарам первой необходимости, а также включал сырье и комплектующие.
"За неделю действия этой меры – фактически она вступила в силу с 28 марта – таможенными органами было оформлено с предоставлением льгот по ввозной таможенной пошлине порядка 50 тысяч тонн товаров. Преимущественно это продукты питания, такие как картофель, морковь, капуста. География поставок тоже достаточно обширна: преимущественно это поставки из Египта, Туркмении, Ирана, Китая и Израиля", - рассказала Ягодкина.
Фактическая экономия поставщиков от этой льготы, по данным ФТС, составляет порядка 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей. "На наш взгляд, это значительное финансовое послабление. От этой меры мы ожидаем организацию более стабильных и ритмичных поставок продовольствия и, как следствие, сдерживание роста цен на продукты питания для конечного потребителя", – сказала она.
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ЭкономикаРоссияТуркменияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)ММПЦМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
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