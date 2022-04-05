https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html

ВСУ применяют фосфорные боеприпасы в районе Попасной

ВСУ применяют фосфорные боеприпасы в районе Попасной - РИА Новости, 05.04.2022

ВСУ применяют фосфорные боеприпасы в районе Попасной

Украинские силовики применяют фосфорные боеприпасы при обстрелах подконтрольной Луганской Народной Республике части города Попасная, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:06

2022-04-05T16:06

2022-04-05T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

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javelin (птрк)

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ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики применяют фосфорные боеприпасы при обстрелах подконтрольной Луганской Народной Республике части города Попасная, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции."Фосфор применяют, применяют кассетные бомбы, раскидывают мины-"лепестки", все запрещенное, все летит сюда. <...> Мы начинаем продвигаться, <...> они умышленно зажигают дома. Целый квартал выжженный. Мы не знаем, были там люди, не были", — сказал собеседник агентства.По его словам, после отступления украинских войск на их позициях находили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранаты, произведенные в Болгарии и Канаде, импортные боеприпасы к РПГ-7.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силовики при огневой поддержке российских войск ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Силы Народной милиции уже отбили у украинских силовиков территорию локомотивного депо, из которого те сделали укрепрайон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в ведомстве 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93 процентами территории Луганской области Украины, в границах которой республику провозгласили в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220405/lepestok-1781852555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, леонид пасечник, владимир путин, болгария, киев, россия, javelin (птрк), луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина