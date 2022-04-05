https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781858854.html

ЛНР взяла под контроль территорию депо в Попасной, где базировались ВСУ

ЛНР взяла под контроль территорию депо в Попасной, где базировались ВСУ - РИА Новости, 05.04.2022

ЛНР взяла под контроль территорию депо в Попасной, где базировались ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики при поддержке сил РФ взяла под контроль территорию локомотивного депо в городе Попасная в Донбассе, из которого... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

2022-04-05T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

владимир путин

киев

россия

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики при поддержке сил РФ взяла под контроль территорию локомотивного депо в городе Попасная в Донбассе, из которого сделали укрепрайон украинские войска, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Жора".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."В районе депо было скопление живой силы противника. Было, подчеркиваю. Мы заняли (территорию депо – ред.) и никуда не уходим, продвигаемся вперед и вперед", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что несмотря на то, что украинские войска выбили с этой стратегически важной точки, до ближайших позиций противника всего порядка 150 метров. Военнослужащий дополнил, что украинские силовики достаточно серьезно укрепились на данном объекте, который до этого функционировал по своему прямому назначению. Сейчас из-за боев за этот участок депо полностью разрушен, на территории остается сгоревшая военная техника украинских войск. По словам военнослужащего, когда силы Народной милиции ЛНР подошли вплотную к территории, часть украинцев сдались в плен."В основном сдаются молодые, до 30 лет и чуть постарше", - рассказал военнослужащий.Он подчеркнул, что сейчас силы Народной милиции республики продолжают зачистку Попасной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

луганская народная республика

киев

россия

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Народная милиция ЛНР при поддержке сил РФ взяла под контроль территорию депо в Попасной Народная милиция Луганской народной республики при поддержке сил РФ взяла под контроль территорию локомотивного депо в городе Попасная в Донбассе, из которого сделали укрепрайон украинские войска, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Жора". 2022-04-05T12:22 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, владимир путин, киев, россия