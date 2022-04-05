https://ria.ru/20220405/polyanskiy-1781987537.html
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений
Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:52
2022-04-05T22:52
2022-04-05T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
украина
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения со стороны США в адрес российского лидера."Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений", - сказал Полянский.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780505996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, украина
22:52 05.04.2022 (обновлено: 22:54 05.04.2022)
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия не совершает военных преступлений на Украине