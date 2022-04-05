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Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/polyanskiy-1781987537.html
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений
Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:52
2022-04-05T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
украина
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения со стороны США в адрес российского лидера."Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений", - сказал Полянский.
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в мире, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, украина
22:52 05.04.2022 (обновлено: 22:54 05.04.2022)
 
Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия не совершает военных преступлений на Украине

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения со стороны США в адрес российского лидера.
"Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений", - сказал Полянский.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:17
Британские СМИ назвали заявление Байдена о Путине серьезной оплошностью
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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