https://ria.ru/20220405/polyanskiy-1781987537.html

Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений

Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений - РИА Новости, 05.04.2022

Полянский заверил, что Россия не совершает военных преступлений

Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:52

2022-04-05T22:52

2022-04-05T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

украина

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не совершает военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения со стороны США в адрес российского лидера."Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780505996.html

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, украина