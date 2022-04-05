https://ria.ru/20220405/polsha-1781825655.html

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:49

2022-04-05T09:49

2022-04-05T09:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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нато

совет безопасности оон

италия

израиль

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.Ранее украинские власти говорили о согласии на внеблоковый статус при гарантиях безопасности со стороны стран-членов СБ ООН, а также Турции, Германии, Канады, Италии, Польши и Израиля."Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять такую роль. Если Украина обратится за чем-то таким, то мы считаем, что это является нашей ответственностью за безопасность в регионе, как страны – члена НАТО и ЕС. Если бы такое решение было принято, то мы определенно не будем от этого уклоняться", - сказал Яблоньский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/vizy-1781631197.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, нато, совет безопасности оон, италия, израиль, польша, украина