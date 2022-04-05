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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге - РИА Новости, 05.04.2022
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Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге - РИА Новости, 05.04.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге
Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду, дожде и мокром снеге до утра среды в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:01
2022-04-05T14:01
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду, дожде и мокром снеге до утра среды в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15.00 05 апреля до 09.00 06 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
14:01 05.04.2022
 
Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге до утра среды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду, дожде и мокром снеге до утра среды в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15.00 05 апреля до 09.00 06 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 12:28
Синоптик спрогнозировала, когда в Москве растает снег
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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