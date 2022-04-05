https://ria.ru/20220405/pogoda-1781884673.html

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге - РИА Новости, 05.04.2022

Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду, дожде и мокром снеге до утра среды в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:01

2022-04-05T14:01

2022-04-05T14:01

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду, дожде и мокром снеге до утра среды в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15.00 05 апреля до 09.00 06 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220404/sneg-1781655152.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)