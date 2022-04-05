https://ria.ru/20220405/poezd-1781823217.html

На юге Венгрии поезд сошел с рельсов

На юге Венгрии поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.04.2022

На юге Венгрии поезд сошел с рельсов

Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:38

2022-04-05T09:38

2022-04-05T09:46

в мире

венгрия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 7 утра по местному времени (08.00 мск) в городе Миндсент в южной области Чонград. Известно, что на железнодорожные пути въехал фургон, его сбил поезд, который в итоге сошел с рельсов от силы удара.

https://ria.ru/20220404/dtp-1781675310.html

венгрия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия