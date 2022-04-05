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На юге Венгрии поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.04.2022
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На юге Венгрии поезд сошел с рельсов
На юге Венгрии поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.04.2022
На юге Венгрии поезд сошел с рельсов
Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:38
2022-04-05T09:46
в мире
венгрия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 7 утра по местному времени (08.00 мск) в городе Миндсент в южной области Чонград. Известно, что на железнодорожные пути въехал фургон, его сбил поезд, который в итоге сошел с рельсов от силы удара.
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в мире, венгрия
09:38 05.04.2022 (обновлено: 09:46 05.04.2022)
 
На юге Венгрии поезд сошел с рельсов

На юге Венгрии поезд сошел с рельсов, есть погибшие

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 7 утра по местному времени (08.00 мск) в городе Миндсент в южной области Чонград. Известно, что на железнодорожные пути въехал фургон, его сбил поезд, который в итоге сошел с рельсов от силы удара.
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