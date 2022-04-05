Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное... В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное ЛНР. Отмечается, что в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Подчеркивается, что вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека. Таким образом, украинские силовики создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населенных пунктах.