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Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/podryv-1781953232.html
Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном
Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:03
2022-04-05T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
луганская народная республика
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное... В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное ЛНР. Отмечается, что в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Подчеркивается, что вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека. Таким образом, украинские силовики создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населенных пунктах.
https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html
россия
луганская народная республика
рубежное
украина
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общество, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин
18:03 05.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное... В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное ЛНР. Отмечается, что в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Подчеркивается, что вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека. Таким образом, украинские силовики создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населенных пунктах.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаРубежноеСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Бастрыкин
 
 
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