https://ria.ru/20220405/podryv-1781953232.html

Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном

Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать подрыв цистерн с химикатами в Рубежном

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:03

2022-04-05T18:03

2022-04-05T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

луганская народная республика

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное... В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с опасными химвеществами на завода в городе Рубежное ЛНР. Отмечается, что в резервуарах завода содержалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Подчеркивается, что вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека. Таким образом, украинские силовики создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населенных пунктах.

https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин