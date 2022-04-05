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Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86 - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/plennye-1781904588.html
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86 - РИА Новости, 05.04.2022
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
татьяна москалькова
россия
украина
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ВЛАДИМИР, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86."Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она РИА Новости.В списках изначально значились и четыре сотрудника "Росатома", однако впоследствии украинская сторона их исключила.По словам омбудсмена, в число пленных попали еще более десяти российских моряков, однако им пока не дают возможности вернуться. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.Накануне Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам прекратить сопротивление и выйти из города по специальному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины уже сложили оружие.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html
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в мире, татьяна москалькова, россия, украина
15:15 05.04.2022 (обновлено: 15:58 05.04.2022)
 
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86

Москалькова: Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
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ВЛАДИМИР, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86.
"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она РИА Новости.
В списках изначально значились и четыре сотрудника "Росатома", однако впоследствии украинская сторона их исключила.

"Они живы, их местонахождение мне известно. Они были в списке на обмен, но, к сожалению, в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди, и их список мне передан. Пока я работаю над ним", — добавила Москалькова.

По словам омбудсмена, в число пленных попали еще более десяти российских моряков, однако им пока не дают возможности вернуться. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.
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Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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