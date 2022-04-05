https://ria.ru/20220405/plennye-1781904588.html

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86 - РИА Новости, 05.04.2022

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

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татьяна москалькова

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ВЛАДИМИР, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86."Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она РИА Новости.В списках изначально значились и четыре сотрудника "Росатома", однако впоследствии украинская сторона их исключила.По словам омбудсмена, в число пленных попали еще более десяти российских моряков, однако им пока не дают возможности вернуться. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.Накануне Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам прекратить сопротивление и выйти из города по специальному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины уже сложили оружие.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html

https://ria.ru/20220405/voennoplennye-1781810745.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, татьяна москалькова, россия, украина