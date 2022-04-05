15:15 05.04.2022 (обновлено: 15:58 05.04.2022)
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 86 на 86
Москалькова: Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
ВЛАДИМИР, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86.
"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она РИА Новости.
В списках изначально значились и четыре сотрудника "Росатома", однако впоследствии украинская сторона их исключила.
"Они живы, их местонахождение мне известно. Они были в списке на обмен, но, к сожалению, в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди, и их список мне передан. Пока я работаю над ним", — добавила Москалькова.
По словам омбудсмена, в число пленных попали еще более десяти российских моряков, однако им пока не дают возможности вернуться. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.
Накануне Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам прекратить сопротивление и выйти из города по специальному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины уже сложили оружие.
Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.