https://ria.ru/20220405/plennye-1781880161.html

Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных

Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных - РИА Новости, 05.04.2022

Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:32

2022-04-05T13:32

2022-04-05T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

татьяна москалькова

россия

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e20582baa71a7a6c5571d6ae63596bae.jpg

ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли говорить после пережитого ужаса."Когда прибыли сюда наши пленные, военные просили дать время не встречаться никому с ними, потому что после пережитых ужасов они не могли говорить. Сейчас они говорят правду", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.Ранее были распространены видеокадры с издевательствами в отношении российских военнопленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, украина, общество