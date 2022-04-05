https://ria.ru/20220405/plennye-1781880161.html
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:32
2022-04-05T13:32
2022-04-05T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
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общество
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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли говорить после пережитого ужаса."Когда прибыли сюда наши пленные, военные просили дать время не встречаться никому с ними, потому что после пережитых ужасов они не могли говорить. Сейчас они говорят правду", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.Ранее были распространены видеокадры с издевательствами в отношении российских военнопленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, украина, общество
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных
Омбудсмен Москалькова: освобожденные российские военнопленные не могли говорить от ужаса
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли говорить после пережитого ужаса.
"Когда прибыли сюда наши пленные, военные просили дать время не встречаться никому с ними, потому что после пережитых ужасов они не могли говорить. Сейчас они говорят правду", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее были распространены видеокадры с издевательствами в отношении российских военнопленных.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.