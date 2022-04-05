Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/plennye-1781880161.html
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:32
2022-04-05T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
россия
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e20582baa71a7a6c5571d6ae63596bae.jpg
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли говорить после пережитого ужаса."Когда прибыли сюда наши пленные, военные просили дать время не встречаться никому с ними, потому что после пережитых ужасов они не могли говорить. Сейчас они говорят правду", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.Ранее были распространены видеокадры с издевательствами в отношении российских военнопленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fcbbcfd6a0dec0d546683978c79c4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, россия, украина, общество
13:32 05.04.2022
 
Москалькова рассказала об освобожденных российских военнопленных

Омбудсмен Москалькова: освобожденные российские военнопленные не могли говорить от ужаса

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские освобожденные из украинского плена военные первое время даже не могли говорить после пережитого ужаса.
"Когда прибыли сюда наши пленные, военные просили дать время не встречаться никому с ними, потому что после пережитых ужасов они не могли говорить. Сейчас они говорят правду", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
Раненый солдат ВСУ о службе и обращении с пленными - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Издеваются над пленными только нацбаты, заявил украинский солдат
Ранее были распространены видеокадры с издевательствами в отношении российских военнопленных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 10:59
ВСУ подготовили новые фейки с "убитыми жителями", заявило Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала