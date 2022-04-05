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Москалькова проверит информацию о списке не подлежащих обмену офицеров - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/plennye-1781870375.html
Москалькова проверит информацию о списке не подлежащих обмену офицеров
Москалькова проверит информацию о списке не подлежащих обмену офицеров - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова проверит информацию о списке не подлежащих обмену офицеров
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила список крымских офицеров, которые, находясь в плену на Украине, якобы не... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:59
2022-04-05T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила список крымских офицеров, которые, находясь в плену на Украине, якобы не подлежат обмену и могут быть казнены."В отношении крымчан - офицеров. Мне передали список тех, кто находится в следственном изоляторе (удерживаются на Украине – ред.), в отношении которых якобы было принято решение, что они якобы обмену не подлежат и в отношении них может быть применена смертная казнь. Я буду проверять, делать запросы украинской стороне, буду проверять у международных органов", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.Она отметила, что данные по всем фактам она направит в обращениях в международные структуры. "Те кадры и свидетельства, которые сегодня в открытом доступе, будут мною направлены верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы, чтобы весь мир знал правду", - добавила российский омбудсмен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781763312.html
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татьяна москалькова, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:59 05.04.2022 (обновлено: 13:17 05.04.2022)
 
Москалькова проверит информацию о списке не подлежащих обмену офицеров

Омбудсмен Москалькова проверит информацию о списке якобы не подлежащих обмену офицеров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила список крымских офицеров, которые, находясь в плену на Украине, якобы не подлежат обмену и могут быть казнены.
"В отношении крымчан - офицеров. Мне передали список тех, кто находится в следственном изоляторе (удерживаются на Украине – ред.), в отношении которых якобы было принято решение, что они якобы обмену не подлежат и в отношении них может быть применена смертная казнь. Я буду проверять, делать запросы украинской стороне, буду проверять у международных органов", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
Бойцы батальона Азов под Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
Она отметила, что данные по всем фактам она направит в обращениях в международные структуры. "Те кадры и свидетельства, которые сегодня в открытом доступе, будут мною направлены верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы, чтобы весь мир знал правду", - добавила российский омбудсмен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТатьяна МоскальковаВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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