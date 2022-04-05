Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов
Глава Чечни Кадыров сообщил, что в Мариуполе в российский плен сдались 267 морпехов ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.
Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.
Глава Чечни назвал такое решение правильным и призвал остальных украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.
Оружие в обмен на жизнь
В понедельник вечером глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что засевшим в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам в виду тяжелой гуманитарной ситуации предложили прекратить сопротивление.
Генерал призвал киевские власти отдать засевшим в Мариуполе боевикам соответствующий приказ.
Срыв гуманитарной операции
Ранее Мизинцев сообщил, что украинские боевики-националисты в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе. По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров стало известно, что между националистами и наемниками развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.
Как подчеркнул генерал, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Как подчеркнул генерал, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Мизинцев также призвал Турцию оказать влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие.
Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.