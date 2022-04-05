https://ria.ru/20220405/plen-1781811386.html

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:26

2022-04-05T07:26

2022-04-05T07:26

в мире

михаил мизинцев

владимир путин

запорожье

турция

мариуполь

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.Глава Чечни назвал такое решение правильным и призвал остальных украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.Оружие в обмен на жизньВ понедельник вечером глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что засевшим в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам в виду тяжелой гуманитарной ситуации предложили прекратить сопротивление.Прекратить боевые действия и выйти по специальному гуманитарному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья украинским силовикам предложили с шести утра 5 апреля. Всем сдавшимся гарантирована жизнь, подчеркнул Мизинцев.Генерал призвал киевские власти отдать засевшим в Мариуполе боевикам соответствующий приказ.Срыв гуманитарной операцииРанее Мизинцев сообщил, что украинские боевики-националисты в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе. По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров стало известно, что между националистами и наемниками развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.Как подчеркнул генерал, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.Мизинцев также призвал Турцию оказать влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html

https://ria.ru/20220405/voennoplennye-1781810745.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/plennyy-1781666477.html

запорожье

турция

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, запорожье, турция, мариуполь, военно-морские силы украины