Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/plen-1781811386.html
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:26
2022-04-05T07:26
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
запорожье
турция
мариуполь
военно-морские силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646716_0:155:3126:1913_1920x0_80_0_0_db29ef343448d8bf3fa0b6d1bb1a2a2c.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.Глава Чечни назвал такое решение правильным и призвал остальных украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.Оружие в обмен на жизньВ понедельник вечером глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что засевшим в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам в виду тяжелой гуманитарной ситуации предложили прекратить сопротивление.Прекратить боевые действия и выйти по специальному гуманитарному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья украинским силовикам предложили с шести утра 5 апреля. Всем сдавшимся гарантирована жизнь, подчеркнул Мизинцев.Генерал призвал киевские власти отдать засевшим в Мариуполе боевикам соответствующий приказ.Срыв гуманитарной операцииРанее Мизинцев сообщил, что украинские боевики-националисты в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе. По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров стало известно, что между националистами и наемниками развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.Как подчеркнул генерал, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.Мизинцев также призвал Турцию оказать влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html
https://ria.ru/20220405/voennoplennye-1781810745.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/plennyy-1781666477.html
запорожье
турция
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646716_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_954fd2a381809826f22844c65ca70dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил мизинцев, владимир путин, запорожье, турция, мариуполь, военно-морские силы украины
07:26 05.04.2022
 
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались 267 украинских морпехов

Глава Чечни Кадыров сообщил, что в Мариуполе в российский плен сдались 267 морпехов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским военным в Мариуполе.
Сложили оружие, по словам Кадырова, 267 военнослужащих из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.
Жители Мариуполя готовят еду во дворе разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе
Глава Чечни назвал такое решение правильным и призвал остальных украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с российской армией навести порядок у себя на Родине.

Оружие в обмен на жизнь

В понедельник вечером глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что засевшим в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам в виду тяжелой гуманитарной ситуации предложили прекратить сопротивление.
Прекратить боевые действия и выйти по специальному гуманитарному коридору в сторону контролируемого Киевом Запорожья украинским силовикам предложили с шести утра 5 апреля. Всем сдавшимся гарантирована жизнь, подчеркнул Мизинцев.
Генерал призвал киевские власти отдать засевшим в Мариуполе боевикам соответствующий приказ.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
07:04
В Крыму предложили отправить украинских военнопленных на "полезные работы"

Срыв гуманитарной операции

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские боевики-националисты в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе. По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров стало известно, что между националистами и наемниками развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.

Как подчеркнул генерал, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Мизинцев также призвал Турцию оказать влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие.
Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 13:07В мире
"Всех уничтожить". Пленный "айдаровец" рассказал о тренировках батальона
 
В миреМихаил МизинцевВладимир ПутинЗапорожьеТурцияМариупольВоенно-морские силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала