https://ria.ru/20220405/platezhi-1781805894.html

СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России

СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России

Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, пишет агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:52

2022-04-05T03:52

2022-04-05T07:43

в мире

россия

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения Минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим позволяет России проводить платежи в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.Москва 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах по двум выпускам еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено.На прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781803451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, министерство финансов сша