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СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России
СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России
Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, пишет агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:52
2022-04-05T07:43
в мире
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения Минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим позволяет России проводить платежи в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.Москва 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах по двум выпускам еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено.На прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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в мире, россия, министерство финансов сша
03:52 05.04.2022 (обновлено: 07:43 05.04.2022)
 
СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России

Reuters: Минфин США не разрешит России платежи в долларах по госдолгу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.
Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения Минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим позволяет России проводить платежи в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.
Москва 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах по двум выпускам еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено.
На прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.
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Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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