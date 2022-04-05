Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 миллиметра
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник днем выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.00 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.