10:14 05.04.2022 (обновлено: 11:07 05.04.2022)
ВС России перехватили переговоры националистов о перемещении в Донбассе
Российские связисты перехватили переговоры националистов о крупном перемещении в Донбассе
Украинский военнослужащий
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные перехватили переговоры украинских националистов о тактической передислокации сил в Донбассе, сообщили в Минобороны.
"Специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России", — сказали в ведомстве.
Для выявления канала российские специалисты использовали подвижную станцию контроля безопасности.
Содержание переговоров передали командованию группировки для нанесения удара по противнику.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.