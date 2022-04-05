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ВС России перехватили переговоры националистов о перемещении в Донбассе

ВС России перехватили переговоры националистов о перемещении в Донбассе - РИА Новости, 05.04.2022

ВС России перехватили переговоры националистов о перемещении в Донбассе

Российские военные перехватили переговоры украинских националистов о тактической передислокации сил в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:14

2022-04-05T10:14

2022-04-05T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные перехватили переговоры украинских националистов о тактической передислокации сил в Донбассе, сообщили в Минобороны.Для выявления канала российские специалисты использовали подвижную станцию контроля безопасности.Содержание переговоров передали командованию группировки для нанесения удара по противнику.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/spetsnaz-1781699323.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина