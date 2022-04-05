https://ria.ru/20220405/perekhod-1781893185.html
В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях
В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях - РИА Новости, 05.04.2022
В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях
Власти РФ прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:28
2022-04-05T14:28
2022-04-05T15:04
экономика
владимир лисин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти РФ прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления бизнесмена Владимира Лисина про трудности с переходом на платежи в рублях."Разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном, не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства. Но здесь никто, собственно, и не торопится. Это очень поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос прислушиваются ли в Кремле к мнениям, как у экономиста и бизнесмена Владимира Лисина, поставившего под сомнение необходимость перевода в рубли многих российских товаров.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир лисин, дмитрий песков
14:28 05.04.2022 (обновлено: 15:04 05.04.2022)
В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях
Песков, комментируя слова Лисина: переход на платежи в рублях будет осторожным