https://ria.ru/20220405/perekhod-1781893185.html

В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях

В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях - РИА Новости, 05.04.2022

В Кремле ответили на слова Лисина о переходе на платежи в рублях

Власти РФ прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:28

2022-04-05T14:28

2022-04-05T15:04

экономика

владимир лисин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215598_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_49d5a7301fb6cf7ac78845e272869e99.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти РФ прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления бизнесмена Владимира Лисина про трудности с переходом на платежи в рублях."Разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном, не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства. Но здесь никто, собственно, и не торопится. Это очень поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос прислушиваются ли в Кремле к мнениям, как у экономиста и бизнесмена Владимира Лисина, поставившего под сомнение необходимость перевода в рубли многих российских товаров.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир лисин, дмитрий песков