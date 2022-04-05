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Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html
Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров
Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров
Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:15
2022-04-05T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев "не должен заниматься саботажем"."Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем... Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, киев, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:15 05.04.2022
 
Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев "не должен заниматься саботажем".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 20:19
Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров
"Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем... Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения", - сказал Лавров журналистам.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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