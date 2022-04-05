https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html

Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров

Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022

Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров

Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:15

2022-04-05T21:15

2022-04-05T21:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев "не должен заниматься саботажем"."Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем... Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20220405/peregovory-1781974674.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, киев, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)