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Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781977375.html
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой - РИА Новости, 05.04.2022
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой
Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:40
2022-04-05T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ещё раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, всё-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе... Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем. Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем", - сказал министр журналистам.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
20:40 05.04.2022 (обновлено: 20:42 05.04.2022)
 
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой

Глава МИД Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ещё раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, всё-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе... Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем. Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем", - сказал министр журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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