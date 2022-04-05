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Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой

Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой - РИА Новости, 05.04.2022

Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой

Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:40

2022-04-05T20:40

2022-04-05T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ещё раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, всё-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе... Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем. Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем", - сказал министр журналистам.

https://ria.ru/20220404/bezopasnost-1781792853.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр