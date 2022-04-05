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Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой - РИА Новости, 05.04.2022
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой
Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:40
2022-04-05T20:40
2022-04-05T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кураторы должны послать Киеву недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ещё раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, всё-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе... Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем. Иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем", - сказал министр журналистам.
https://ria.ru/20220404/bezopasnost-1781792853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
20:40 05.04.2022 (обновлено: 20:42 05.04.2022)
Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой
Глава МИД Лавров призвал дать Киеву сигнал не саботировать переговоры с Москвой