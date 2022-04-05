https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html

Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров

Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022

Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров

Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:08

2022-04-05T20:08

2022-04-05T21:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности" , - сказал министр в сообщении, которое транслировалось по телеканалу "Россия 24".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781959993.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр