20:08 05.04.2022 (обновлено: 21:00 05.04.2022)
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры России и Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности" , - сказал министр в сообщении, которое транслировалось по телеканалу "Россия 24".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.