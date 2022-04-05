Рейтинг@Mail.ru
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров
Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:08
2022-04-05T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности" , - сказал министр в сообщении, которое транслировалось по телеканалу "Россия 24".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781959993.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a19106c3583cf5a297b6d5ec0645f3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
20:08 05.04.2022 (обновлено: 21:00 05.04.2022)
 
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры России и Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины, когда в Стамбуле наметился прогресс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности" , - сказал министр в сообщении, которое транслировалось по телеканалу "Россия 24".
Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок – Небензя о постановочных кадрах из Бучи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 18:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя указал в Совбезе ООН на нестыковки провокации в Буче
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала