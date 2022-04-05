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В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.04.2022
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В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорам с Украиной
В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.04.2022
В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорам с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, под угрозой ли продолжение переговоров РФ и Украины, сообщил, что в Кремле предпочитают не делиться... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:19
2022-04-05T14:21
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, под угрозой ли продолжение переговоров РФ и Украины, сообщил, что в Кремле предпочитают не делиться информацией по поводу переговорного процесса."Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией", - сказал он журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781485903.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий песков
14:19 05.04.2022 (обновлено: 14:21 05.04.2022)
 
В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорам с Украиной

В Кремле предпочитают не делиться информацией по переговорному процессу с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, под угрозой ли продолжение переговоров РФ и Украины, сообщил, что в Кремле предпочитают не делиться информацией по поводу переговорного процесса.
"Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией", - сказал он журналистам.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 20:56
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, заявил Песков
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДмитрий Песков
 
 
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