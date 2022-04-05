https://ria.ru/20220405/pentagon-1781982042.html
Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных
Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных - РИА Новости, 05.04.2022
Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжают обучение украинских военных обращению с передаваемым им оружием. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:30
2022-04-05T21:30
2022-04-05T21:30
в мире
владимир путин
марк милли
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжают обучение украинских военных обращению с передаваемым им оружием."Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем", - сказал он в ходе бюджетных слушаний в палате представителей.Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который также участвовал в слушаниях, дал понять, что подготовка идет "прямо сейчас в США".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781908248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, марк милли, россия, украина, донбасс
Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных
Шеф Пентагона Остин: США обучают украинских военных обращению с передаваемым им оружием