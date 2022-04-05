https://ria.ru/20220405/pentagon-1781982042.html

Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных

Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных - РИА Новости, 05.04.2022

Пентагон сообщил, что в США продолжают обучать украинских военных

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжают обучение украинских военных обращению с передаваемым им оружием. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:30

2022-04-05T21:30

2022-04-05T21:30

в мире

владимир путин

марк милли

россия

украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжают обучение украинских военных обращению с передаваемым им оружием."Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем", - сказал он в ходе бюджетных слушаний в палате представителей.Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который также участвовал в слушаниях, дал понять, что подготовка идет "прямо сейчас в США".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781908248.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, марк милли, россия, украина, донбасс