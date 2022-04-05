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Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим
Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим - РИА Новости, 05.04.2022
Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим
Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на летний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:18
2022-04-05T13:18
2022-04-05T13:18
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на летний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на летний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат раньше", - пояснил Бирюков.
Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве
включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.