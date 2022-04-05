https://ria.ru/20220405/osveschenie-1781877240.html

Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим

Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим - РИА Новости, 05.04.2022

Уличное освещение и подсветку Москвы перевели на летний режим

Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на летний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:18

2022-04-05T13:18

2022-04-05T13:18

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москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на летний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.

https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество