https://ria.ru/20220405/oshibki-1781917859.html
Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия
Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия
Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита, заявил Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:01
2022-04-05T16:01
2022-04-05T17:28
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:74:2965:1742_1920x0_80_0_0_1e5f3dcd3caeedb3e049d04274fb67df.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита, заявил Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.Президент напомнил, что по итогам 2020 года Россия продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сегодня поставки охватывают около 160 стран мира."Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия", — подчеркнул Путин, призвав правительство постоянно работать над этим вопросом.Президент констатировал, что Запад пытается переложить на Россию свои ошибки, а ситуация на глобальном рынке в последние два года ухудшилась.Он отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. При этом собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что тоже стало результатом их собственных действий, добавил российский лидер.Ситуация ухудшается из-за нерыночных мер против "Газпрома" в некоторых европейских странах, уточнил Путин.Он призвал российские власти подготовиться к обострению дефицита продуктов питания в беднейших регионах мира, что повлечет новые волны миграции и дальнейшее удорожание продовольствия. Нужно минимизировать "негативные внешние эффекты", увеличить выпуск качественных и доступных продуктов, сократить зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импорта, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20220405/aktivy-1781927061.html
https://ria.ru/20220405/ugol-1781912877.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_05379b8045797d0b5177869ab96db569.jpg
"Это обоюдоострое оружие" – Путин о планах Европы национализировать российские активы
«Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие». Путин о планах европейских политиков национализировать российские активы
2022-04-05T16:01
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
16:01 05.04.2022 (обновлено: 17:28 05.04.2022)
Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия
Путин призвал "рачительнее относиться" к экспорту продовольствия в недружественные страны
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита, заявил
Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
"В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно — внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику. При этом особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке", — подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что по итогам 2020 года Россия
продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сегодня поставки охватывают около 160 стран мира.
"Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия", — подчеркнул Путин, призвав правительство постоянно работать над этим вопросом.
Президент констатировал, что Запад пытается переложить на Россию свои ошибки, а ситуация на глобальном рынке в последние два года ухудшилась.
"Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии
. При этом собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что тоже стало результатом их собственных действий, добавил российский лидер.
Ситуация ухудшается из-за нерыночных мер против "Газпрома
" в некоторых европейских странах, уточнил Путин.
"Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", — подчеркнул глава государства.
Он призвал российские власти подготовиться к обострению дефицита продуктов питания в беднейших регионах мира, что повлечет новые волны миграции и дальнейшее удорожание продовольствия. Нужно минимизировать "негативные внешние эффекты", увеличить выпуск качественных и доступных продуктов, сократить зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импорта, резюмировал Путин.