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Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия

Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022

Путин: Россия будет рачительно относиться к экспорту продовольствия

Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита, заявил Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:01

2022-04-05T16:01

2022-04-05T17:28

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита, заявил Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.Президент напомнил, что по итогам 2020 года Россия продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сегодня поставки охватывают около 160 стран мира."Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия", — подчеркнул Путин, призвав правительство постоянно работать над этим вопросом.Президент констатировал, что Запад пытается переложить на Россию свои ошибки, а ситуация на глобальном рынке в последние два года ухудшилась.Он отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. При этом собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что тоже стало результатом их собственных действий, добавил российский лидер.Ситуация ухудшается из-за нерыночных мер против "Газпрома" в некоторых европейских странах, уточнил Путин.Он призвал российские власти подготовиться к обострению дефицита продуктов питания в беднейших регионах мира, что повлечет новые волны миграции и дальнейшее удорожание продовольствия. Нужно минимизировать "негативные внешние эффекты", увеличить выпуск качественных и доступных продуктов, сократить зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импорта, резюмировал Путин.

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Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин