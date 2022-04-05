https://ria.ru/20220405/osetiya-1781834111.html

Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов

Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022

Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов

Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:36

2022-04-05T10:36

2022-04-05T11:52

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что в республике может пройти референдум по вхождению в состав РФ, сейчас ведутся консультации с Россией на эту тему."Сегодня исходя из того, что происходит в мире, по большому счету, фактически вся Европа встала против России под руководством Америки, мы это видим. Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда, наоборот, Российскую Федерацию хотят в какой-то степени сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил. Маленькая, сила, да, крохотная сила, может быть, по сравнению с Российской Федерацией, но все-таки это сила. И я думаю, что в этом объединении как раз есть такая конструкция определения будущего народа Южной Осетии и, конечно, конструкцию объединения ради единого нашего будущего", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220405/protsedura-1781811052.html

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

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южная осетия

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, южная осетия, сша, анатолий бибилов, в мире