10:36 05.04.2022 (обновлено: 11:52 05.04.2022)
Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов
Бибилов: Южная Осетия хочет быть вместе с Россией в условиях давления Запада
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что в республике может пройти референдум по вхождению в состав РФ, сейчас ведутся консультации с Россией на эту тему.
"Сегодня исходя из того, что происходит в мире, по большому счету, фактически вся Европа встала против России под руководством Америки, мы это видим. Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда, наоборот, Российскую Федерацию хотят в какой-то степени сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил. Маленькая, сила, да, крохотная сила, может быть, по сравнению с Российской Федерацией, но все-таки это сила. И я думаю, что в этом объединении как раз есть такая конструкция определения будущего народа Южной Осетии и, конечно, конструкцию объединения ради единого нашего будущего", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.