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Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
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Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов
Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов - РИА Новости, 05.04.2022
Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов
Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:36
2022-04-05T11:52
россия
южная осетия
сша
анатолий бибилов
в мире
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что в республике может пройти референдум по вхождению в состав РФ, сейчас ведутся консультации с Россией на эту тему."Сегодня исходя из того, что происходит в мире, по большому счету, фактически вся Европа встала против России под руководством Америки, мы это видим. Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда, наоборот, Российскую Федерацию хотят в какой-то степени сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил. Маленькая, сила, да, крохотная сила, может быть, по сравнению с Российской Федерацией, но все-таки это сила. И я думаю, что в этом объединении как раз есть такая конструкция определения будущего народа Южной Осетии и, конечно, конструкцию объединения ради единого нашего будущего", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220405/protsedura-1781811052.html
https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html
россия
южная осетия
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россия, южная осетия, сша, анатолий бибилов, в мире
10:36 05.04.2022 (обновлено: 11:52 05.04.2022)
 
Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов

Бибилов: Южная Осетия хочет быть вместе с Россией в условиях давления Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Южная Осетия хочет быть вместе с РФ в условиях давления Запада, рассказал в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что в республике может пройти референдум по вхождению в состав РФ, сейчас ведутся консультации с Россией на эту тему.
Бибилов рассказал о процедуре подготовки к референдуму - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 07:12
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии
"Сегодня исходя из того, что происходит в мире, по большому счету, фактически вся Европа встала против России под руководством Америки, мы это видим. Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда, наоборот, Российскую Федерацию хотят в какой-то степени сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил. Маленькая, сила, да, крохотная сила, может быть, по сравнению с Российской Федерацией, но все-таки это сила. И я думаю, что в этом объединении как раз есть такая конструкция определения будущего народа Южной Осетии и, конечно, конструкцию объединения ради единого нашего будущего", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
Читайте полный текст интервью >>
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 19:26
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РоссияЮжная ОсетияСШААнатолий БибиловВ мире
 
 
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