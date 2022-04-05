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США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022
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США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие
США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022
США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие
США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, говорится в совместном... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:12
2022-04-05T20:42
в мире
австралия
сша
великобритания
технологии
жан-ив ле дриан
си цзиньпин
россия
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, говорится в совместном заявлении трех стран.США, Великобритания и Австралия являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года."Сегодня мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере", - говорится в совместном заявлении, которое распространил Белый дом.Данные инициативы, как отмечается, призваны дополнить уже предпринимаемые тремя странами усилия по углублению сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и подводных вооружений."По мере продвижения нашей работы над этим и другими критически важными средствами защиты и безопасности мы будем искать возможности для привлечения наших союзников и близких партнеров", - следует из документа.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html
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в мире, австралия, сша, великобритания, технологии, жан-ив ле дриан, си цзиньпин, россия, франция, мид франции‎, aukus
20:12 05.04.2022 (обновлено: 20:42 05.04.2022)
 
США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

США, Британия и Австралия договорились вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, говорится в совместном заявлении трех стран.
США, Великобритания и Австралия являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
"Сегодня мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере", - говорится в совместном заявлении, которое распространил Белый дом.
Данные инициативы, как отмечается, призваны дополнить уже предпринимаемые тремя странами усилия по углублению сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и подводных вооружений.
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"По мере продвижения нашей работы над этим и другими критически важными средствами защиты и безопасности мы будем искать возможности для привлечения наших союзников и близких партнеров", - следует из документа.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
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В миреАвстралияСШАВеликобританияТехнологииЖан-Ив Ле ДрианСи ЦзиньпинРоссияФранцияМИД Франции‎AUKUS
 
 
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