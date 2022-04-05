https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781973778.html

США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022

США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, говорится в совместном... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:12

2022-04-05T20:12

2022-04-05T20:42

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, говорится в совместном заявлении трех стран.США, Великобритания и Австралия являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года."Сегодня мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере", - говорится в совместном заявлении, которое распространил Белый дом.Данные инициативы, как отмечается, призваны дополнить уже предпринимаемые тремя странами усилия по углублению сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и подводных вооружений."По мере продвижения нашей работы над этим и другими критически важными средствами защиты и безопасности мы будем искать возможности для привлечения наших союзников и близких партнеров", - следует из документа.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html

https://ria.ru/20220129/rakety-1770145128.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австралия, сша, великобритания, технологии, жан-ив ле дриан, си цзиньпин, россия, франция, мид франции‎, aukus