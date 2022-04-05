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СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие
США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:57
2022-04-05T18:35
в мире
сша
aukus
оружие
австралия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Согласно источникам, президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о гиперзвуковом партнерстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.Газета отмечает, что расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая.
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в мире, сша, aukus, оружие, австралия, великобритания
17:57 05.04.2022 (обновлено: 18:35 05.04.2022)
 
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие

FT: Байден объявит о планах разработки гиперзвукового оружия вместе с партнерами по AUKUS

© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Согласно источникам, президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о гиперзвуковом партнерстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.
Газета отмечает, что расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая.
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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В миреСШАAUKUSОружиеАвстралияВеликобритания
 
 
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