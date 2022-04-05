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СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие
США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:57
2022-04-05T17:57
2022-04-05T18:35
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Согласно источникам, президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о гиперзвуковом партнерстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.Газета отмечает, что расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/ssha-1781898624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, aukus, оружие, австралия, великобритания
17:57 05.04.2022 (обновлено: 18:35 05.04.2022)
СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие
FT: Байден объявит о планах разработки гиперзвукового оружия вместе с партнерами по AUKUS