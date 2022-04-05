https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781951644.html

СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие

СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие

США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:57

2022-04-05T17:57

2022-04-05T18:35

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Согласно источникам, президент США Джо Байден может уже во вторник объявить о гиперзвуковом партнерстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.Газета отмечает, что расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/ssha-1781898624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, aukus, оружие, австралия, великобритания