https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781908248.html

На складах бундесвера вряд ли есть оружие для Украины, заявили в Берлине

На складах бундесвера вряд ли есть оружие для Украины, заявили в Берлине - РИА Новости, 05.04.2022

На складах бундесвера вряд ли есть оружие для Украины, заявили в Берлине

На складах бундесвера едва ли осталось вооружение, которое может быть поставлено Украине, осложнены вопросы с логистикой, ремонтом и обучением при поставке... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:29

2022-04-05T15:29

2022-04-05T15:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

мид германии

анналена бербок

нато

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg

БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. На складах бундесвера едва ли осталось вооружение, которое может быть поставлено Украине, осложнены вопросы с логистикой, ремонтом и обучением при поставке старых систем, однако окончательное решение возможно согласовать на уровне партнеров в ЕС, НАТО и G7, заявила на брифинге в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок."Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем – ред.) на складах. И важно то, что... мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет", - сказала министр.Она добавила, что "чем больше и старше" системы вооружений, которые могли бы быть поставлены Украине, тем сложнее будет решить вопросы "логистики, обучения и ремонта". "Мы не говорим "нет", мы смотрим, какие решения могут быть, и это мы делаем сообща, как ЕС, НАТО и партнеры по G7", - добавила Бербок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, мид германии, анналена бербок, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр