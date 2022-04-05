Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием
Посольство России призвало США прекратить накачку Украины летальными вооружениями
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы.
"Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Также озабоченность диппредставительства вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам". Посольство считает, что неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.