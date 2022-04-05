https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html

Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием

Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием - РИА Новости, 05.04.2022

Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием

Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:09

2022-04-05T06:09

2022-04-05T06:09

в мире

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы.Также озабоченность диппредставительства вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам". Посольство считает, что неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/fakty-1781808708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша