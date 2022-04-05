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Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием - РИА Новости, 05.04.2022
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Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием
Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием - РИА Новости, 05.04.2022
Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием
Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:09
2022-04-05T06:09
в мире
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы.Также озабоченность диппредставительства вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам". Посольство считает, что неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша
06:09 05.04.2022
 
Посольство России призвало США прекратить накачку Украины оружием

Посольство России призвало США прекратить накачку Украины летальными вооружениями

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями и считает, что именно США провоцируют новые жертвы.
"Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины летальными вооружениями. Именно США провоцируют все новые и новые жертвы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Также озабоченность диппредставительства вызывает решение украинских властей раздать полученное от американцев оружие "пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам". Посольство считает, что неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародёрством, грабежами и террором.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
05:55
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
 
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