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КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной - РИА Новости, 05.04.2022
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КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной
КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной - РИА Новости, 05.04.2022
КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной
Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея "пойдет на военную конфронтацию", об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:54
2022-04-05T07:46
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким ё чжон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея "пойдет на военную конфронтацию", об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.Она также отметила, что было "очень большой ошибкой" со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР.Ранее Ким Ё Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких заявлений для Сеула. Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр заявил о способности наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким ё чжон
01:54 05.04.2022 (обновлено: 07:46 05.04.2022)
 
КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи

© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея "пойдет на военную конфронтацию", об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг", - цитирует агентство слова Ким Ё Чжон.
Она также отметила, что было "очень большой ошибкой" со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР.
Ранее Ким Ё Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука "мусором" за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких заявлений для Сеула.
Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее. Министр заявил о способности наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".
Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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США расширили ограничения против КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Ё Чжон
 
 
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