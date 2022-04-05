https://ria.ru/20220405/opros-1781865625.html
Большинство россиян не осуждают тех, кто уехал из страны, показал опрос ФОМ
Большинство россиян не осуждают тех, кто уехал из страны, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 05.04.2022
Большинство россиян не осуждают тех, кто уехал из страны, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (63%) не осуждают соотечественников, навсегда переезжающих за границу, почти треть (29%) осуждают, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:43
2022-04-05T12:43
2022-04-05T12:54
общество
россия
фомнибус
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство россиян (63%) не осуждают соотечественников, навсегда переезжающих за границу, почти треть (29%) осуждают, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)."Вы лично осуждаете или не осуждаете россиян, которые навсегда уезжают за границу? 63% - не осуждаю, 29% - осуждаю", - говорится в материалах исследования.Согласно представленным данным, 16 мая 2021 года показатели "против осуждения" были 78% опрошенных, а за - 18%.Уточняется, что только у 3% россиян есть родственники или знакомые, которые уехали из России после начала военной операции. При этом свыше половины респондентов считают, что уехавшие после начала военной операции россияне вернутся обратно, а 19% убеждены, что покинувшие РФ останутся за рубежом навсегда.Порядка 89% россиян заявили, что не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)."Вы лично хотели бы или не хотели уехать за границу навсегда – то есть на постоянное место жительства? 89% не хотел бы, 8% хотел бы", - говорится в материалах исследования.Треть россиян (30%) считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет увеличиваться. По их мнению, "жизненные условия там лучше", а здесь "нет достойного уровня жизни", "дефицит продуктов". При этом 37% опрошенных думают, что уезжающих за границу на ПМЖ будет становиться меньше, поскольку "отношение к россиянам за границей плохое", "там не лучше жить", "будет и у нас хорошо".Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220301/fom-1775937288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, фомнибус
12:43 05.04.2022 (обновлено: 12:54 05.04.2022)
Большинство россиян не осуждают тех, кто уехал из страны, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 63 процента россиян не осуждают тех, кто переехал за границу
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Большинство россиян (63%) не осуждают соотечественников, навсегда переезжающих за границу, почти треть (29%) осуждают, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
.
"Вы лично осуждаете или не осуждаете россиян, которые навсегда уезжают за границу? 63% - не осуждаю, 29% - осуждаю", - говорится в материалах исследования.
Согласно представленным данным, 16 мая 2021 года показатели "против осуждения" были 78% опрошенных, а за - 18%.
Уточняется, что только у 3% россиян есть родственники или знакомые, которые уехали из России после начала военной операции. При этом свыше половины респондентов считают, что уехавшие после начала военной операции россияне вернутся обратно, а 19% убеждены, что покинувшие РФ
останутся за рубежом навсегда.
Порядка 89% россиян заявили, что не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
"Вы лично хотели бы или не хотели уехать за границу навсегда – то есть на постоянное место жительства? 89% не хотел бы, 8% хотел бы", - говорится в материалах исследования.
Треть россиян (30%) считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет увеличиваться. По их мнению, "жизненные условия там лучше", а здесь "нет достойного уровня жизни", "дефицит продуктов". При этом 37% опрошенных думают, что уезжающих за границу на ПМЖ будет становиться меньше, поскольку "отношение к россиянам за границей плохое", "там не лучше жить", "будет и у нас хорошо".
Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус
" проводился 25-27 марта марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.