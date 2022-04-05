https://ria.ru/20220405/operatsiya-1781972094.html

Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе

Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе

Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:59

2022-04-05T19:59

2022-04-05T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

оон

василий небензя

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский президент выступил по видеосвязи в рамках заседания СБ ООН."Мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить жестокость... вырезать нацистскую раковую опухоль. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже", - заявил Небензя, обращаясь к Зеленскому.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр