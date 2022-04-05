Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе
Постпред при ООН Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 5 апр - РИА Новости. Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский президент выступил по видеосвязи в рамках заседания СБ ООН.
"Мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить жестокость... вырезать нацистскую раковую опухоль. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже", - заявил Небензя, обращаясь к Зеленскому.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.