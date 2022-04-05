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Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/operatsiya-1781972094.html
Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе
Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе
Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:59
2022-04-05T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оон
василий небензя
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский президент выступил по видеосвязи в рамках заседания СБ ООН."Мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить жестокость... вырезать нацистскую раковую опухоль. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже", - заявил Небензя, обращаясь к Зеленскому.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html
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в мире, россия, украина, оон, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:59 05.04.2022
 
Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе

Постпред при ООН Небензя назвал целью спецоперации России настоящий мир в Донбассе

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. Москве не нужны украинские земли, российские военные проводят спецоперацию, чтобы принести в Донбасс настоящий прочный мир, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский президент выступил по видеосвязи в рамках заседания СБ ООН.
"Мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить жестокость... вырезать нацистскую раковую опухоль. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже", - заявил Небензя, обращаясь к Зеленскому.
Колонна военной техники РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 14:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий у территории нефтебазы в Кировском районе Донецка, по которой была выпущена ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаООНВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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