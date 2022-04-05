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Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
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Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны ООН не поддержат инициативу США по приостановке работы РФ в Совете ООН по правам человека. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:56
2022-04-05T20:56
в мире
россия
оон
совет безопасности оон
совет по правам человека оон (спч оон)
василий небензя
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны ООН не поддержат инициативу США по приостановке работы РФ в Совете ООН по правам человека."Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ - об этом (об приостановке работы РФ в СПЧ ООН – ред.) говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке", - сказал Небензя. Он напомнил, что Соединенные Штаты выходили из СПЧ. "Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее", - заявил Небензя.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/sovbez-1781959751.html
https://ria.ru/20220330/spch-1780781745.html
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в мире, россия, оон, совет безопасности оон, совет по правам человека оон (спч оон), василий небензя, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
20:56 05.04.2022
 
Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН

Постпред Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны ООН не поддержат инициативу США по приостановке работы РФ в Совете ООН по правам человека.
"Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ - об этом (об приостановке работы РФ в СПЧ ООН – ред.) говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке", - сказал Небензя. Он напомнил, что Соединенные Штаты выходили из СПЧ. "Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее", - заявил Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 18:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 03:13
Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом
 
В миреРоссияООНСовет Безопасности ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Василий НебензяСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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