Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
Постпред Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны ООН не поддержат инициативу США по приостановке работы РФ в Совете ООН по правам человека.
"Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ - об этом (об приостановке работы РФ в СПЧ ООН – ред.) говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке", - сказал Небензя. Он напомнил, что Соединенные Штаты выходили из СПЧ. "Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее", - заявил Небензя.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.