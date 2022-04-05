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ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/oon-1781943826.html
ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом
ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом - РИА Новости, 05.04.2022
ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом
ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:30
2022-04-05T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие расследуются", - сказала ДиКарло.При это она указала, что УВКПЧ получило "заслуживающие доверия утверждения о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населенных районах не менее 24 раз".Доказательства ДиКарло не привела.
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в мире, оон, украина
17:30 05.04.2022 (обновлено: 17:58 05.04.2022)
 
ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом

В ООН заявили, что расследуют заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом

© AP Photo / Mark LennihanФлаги у здания ООН в Нью-Йорке
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие расследуются", - сказала ДиКарло.
При это она указала, что УВКПЧ получило "заслуживающие доверия утверждения о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населенных районах не менее 24 раз".
Доказательства ДиКарло не привела.
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