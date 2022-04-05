https://ria.ru/20220405/oon-1781943826.html

ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом

ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом - РИА Новости, 05.04.2022

ООН расследует заявления о применении кассетных боеприпасов Киевом

ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:30

2022-04-05T17:30

2022-04-05T17:58

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ООН, 5 апр – РИА Новости. ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие расследуются", - сказала ДиКарло.При это она указала, что УВКПЧ получило "заслуживающие доверия утверждения о том, что российские силы применяли кассетные боеприпасы в населенных районах не менее 24 раз".Доказательства ДиКарло не привела.

https://ria.ru/20220405/donetsk-1781895778.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон, украина