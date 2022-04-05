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Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой - РИА Новости, 05.04.2022
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой
Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
в мире
россия
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.У него спросили, важно ли РФ сохранить членство в этом объединении. "Как постоянному члену Совбеза (ООН) – естественно. Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России", - ответил Песков. Он добавил, что работа Совета ООН по правам человека без России "будет просто неполноценной".
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой
Пресс-секретарь Путина Песков назвал работу СПЧ ООН без России немыслимой и неполноценной