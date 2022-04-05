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Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой - РИА Новости, 05.04.2022
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Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой - РИА Новости, 05.04.2022
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой
Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
в мире
россия
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.У него спросили, важно ли РФ сохранить членство в этом объединении. "Как постоянному члену Совбеза (ООН) – естественно. Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России", - ответил Песков. Он добавил, что работа Совета ООН по правам человека без России "будет просто неполноценной".
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в мире, россия, оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков
14:29 05.04.2022
 
Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой

Пресс-секретарь Путина Песков назвал работу СПЧ ООН без России немыслимой и неполноценной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У него спросили, важно ли РФ сохранить членство в этом объединении. "Как постоянному члену Совбеза (ООН) – естественно. Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России", - ответил Песков. Он добавил, что работа Совета ООН по правам человека без России "будет просто неполноценной".
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
 
В миреРоссияООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Дмитрий Песков
 
 
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