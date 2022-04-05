https://ria.ru/20220405/oon-1781893758.html

Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой

Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой - РИА Новости, 05.04.2022

Песков назвал работу СПЧ ООН без участия России немыслимой

Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:29

2022-04-05T14:29

2022-04-05T14:29

в мире

россия

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.У него спросили, важно ли РФ сохранить членство в этом объединении. "Как постоянному члену Совбеза (ООН) – естественно. Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России", - ответил Песков. Он добавил, что работа Совета ООН по правам человека без России "будет просто неполноценной".

https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, совет по правам человека оон (спч оон), дмитрий песков