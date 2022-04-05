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Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/obstrel-1781970875.html
Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета
Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета - РИА Новости, 05.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета
Украинские войска во вторник открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике из гранатомета, а также стрелкового оружия, сообщает представительство... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:52
2022-04-05T19:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
стирол
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике из гранатомета, а также стрелкового оружия, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 19.10 мск, по Горловке было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), также применялось стрелковое оружие.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/donbass-1781933193.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, стирол, донбасс, вооруженные силы украины, украина
19:52 05.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике из гранатомета, а также стрелкового оружия, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 19.10 мск, по Горловке было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), также применялось стрелковое оружие.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоРоссияСтиролДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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