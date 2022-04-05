https://ria.ru/20220405/obstrel-1781970875.html

Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета

Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из гранатомета

Украинские войска во вторник открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике из гранатомета, а также стрелкового оружия, сообщает представительство... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:52

2022-04-05T19:52

2022-04-05T19:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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зайцево

россия

стирол

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике из гранатомета, а также стрелкового оружия, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 19.10 мск, по Горловке было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), также применялось стрелковое оружие.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/donbass-1781933193.html

https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, стирол, донбасс, вооруженные силы украины, украина