19:30 05.04.2022 (обновлено: 19:31 05.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами из РЗСО "Град"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РЗСО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в центре города Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив 10 ракет из РЗСО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.58 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.