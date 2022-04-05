https://ria.ru/20220405/obstrel-1781959851.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска открыли во вторник огонь крупнокалиберными снарядами по населенному пункту Еленовка, расположенному вблизи Донецка, сообщает представительство РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:44

2022-04-05T18:44

2022-04-05T18:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли во вторник огонь крупнокалиберными снарядами по населенному пункту Еленовка, расположенному вблизи Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 18.05. По Еленовке было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс