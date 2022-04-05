https://ria.ru/20220405/obstrel-1781951460.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов

Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов

Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Яковлевка, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:56

2022-04-05T17:56

2022-04-05T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

украина

россия

авдеевка

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Яковлевка, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html

донецкая народная республика

украина

россия

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, россия, авдеевка