https://ria.ru/20220405/obstrel-1781951460.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов
Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов - РИА Новости, 05.04.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов
Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Яковлевка, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:56
2022-04-05T17:56
2022-04-05T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Яковлевка, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, россия, авдеевка
17:56 05.04.2022 (обновлено: 17:59 05.04.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку из минометов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Яковлевку, выпустив семь мин калибром 120 мм