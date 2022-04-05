https://ria.ru/20220405/obse-1781911489.html
Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России
Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России - РИА Новости, 05.04.2022
Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич не видит возможности исключения России из организации. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:41
2022-04-05T15:41
2022-04-05T15:47
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич не видит возможности исключения России из организации."Нет, такого сценария (при котором Россию исключат из ОБСЕ - ред.) я не предусматриваю, потому что процедурами работы нашей организации таких норм и правил не существует. Есть правило консенсуса, на котором держится вся организация", - сказал он в эфире "России 24".Он добавил, что в последнее время при председательстве Польши ОБСЕ превратилась в "фабрику для распространения ложных фейков украинской пропаганды".
https://ria.ru/20220329/mvf-1780698460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, польша, обсе
15:41 05.04.2022 (обновлено: 15:47 05.04.2022)
Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России
Постпред при ОБСЕ Лукашевич не видит возможности исключения России из организации