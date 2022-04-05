https://ria.ru/20220405/obse-1781911489.html

Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России

Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России - РИА Новости, 05.04.2022

Постпред при ОБСЕ не видит возможности исключения России

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич не видит возможности исключения России из организации. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:41

2022-04-05T15:41

2022-04-05T15:47

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польша

обсе

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич не видит возможности исключения России из организации."Нет, такого сценария (при котором Россию исключат из ОБСЕ - ред.) я не предусматриваю, потому что процедурами работы нашей организации таких норм и правил не существует. Есть правило консенсуса, на котором держится вся организация", - сказал он в эфире "России 24".Он добавил, что в последнее время при председательстве Польши ОБСЕ превратилась в "фабрику для распространения ложных фейков украинской пропаганды".

https://ria.ru/20220329/mvf-1780698460.html

россия

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, обсе